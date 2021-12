per Mail teilen

Die Stadt Sindelfingen lädt erneut zum großen Impfmarathon an diesem Wochenende ein. Wie die Stadt Sindelfingen mitteilte, haben die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis die Möglichkeit sich mit Moderne impfen zu lassen.

Eine Erst- Zweit und Boosterimpfung ist für jeden ab dem 30. Lebensjahr erlaubt. Schwangere sind ausgeschlossen. Bei Boosterimpfungen von Biontech oder Moderna müssen fünf Monate zwischen den Impfungen liegen. Bei Johnson&Johnson nur 4 Wochen.

Bereits am letzten Wochenende hatten sich mehr als 7000 Menschen gegen Covid impfen lassen. Neben Ärzten waren auch das Deute Rote Kreuz und die Feuerwehr im Einsatz. Auch in Holzmaden (Kreis Esslingen) wird heute ein Impfmarathon durchgeführt.