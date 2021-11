Weltweihnachtscircus findet statt

per Mail teilen

Der Weltweihnachtscircus in Stuttgart soll trotz strenger Corona-Auflagen stattfinden. Das teilte der Veranstalter mit. Allerdings darf das in diesem Jahr extra große Zelt nur halb besetzt werden. Statt 3.300 Personen dürfen jeweils nur 1.650 in die Vorstellungen. Außerdem gilt, dass nur geimpfte oder genesene Menschen mit zusätzlichem tagesaktuellem Test die Vorführungen der weltweit bekannten Artistinnen und Artisten anschauen dürfen. Während der ganzen Vorstellung müssen Masken getragen werden. Für Kinder unter sechs Jahren gelten keine Einschränkungen. Der Weltweihnachtscircus findet vom 9. Dezember bis zum 9. Januar auf dem Cannstatter Wasen statt.