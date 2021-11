per Mail teilen

Der Lebendige Adventskalender in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) findet nicht statt. Wegen der aktuellen Corona-Lage müsse man die Veranstaltung schweren Herzens absagen, teilte die Stadt am Freitag mit. Ein kleiner Trost: Der Adventskalender im Geislinger Mehrgenerationenhaus bleibt: Dort wird jeden Tag ein geschmücktes Fenster geöffnet.