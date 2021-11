per Mail teilen

Am Sonntagnachmittag ist es in Plochingen (Kreis Esslingen) zu einem Vollbrand eines Trafohauses gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die Ursache für das Feuer wahrscheinlich ein technischer Fehler. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Allerdings fiel in mehreren Haushalten der Strom aus. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.