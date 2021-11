Weihnachtsmarkt soll mit weiteren Einschränkungen stattfinden

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt soll voraussichtlich trotz steigender Infektionszahlen stattfinden. Das bestätigte ein Sprecher der Stadt gegenüber dem SWR. Man habe am Montag noch einmal beraten und sei übereingekommen, "dass der Weihnachtsmarkt - Stand heute - nicht verboten werden muss". Allerdings sollen weitere Regeln für einen sicheren Betrieb hinzukommen. Unter anderem Maskenpflicht - eine "lockerere Bespielung" - also mehr Abstand zwischen den Buden und 2G-Regeln in der Gastronomie. In einigen Gemeinden sind die Märkte wegen der Fallentwicklungen schon abgesagt worden. Dagegen sollen der Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg oder der Mittelaltermarkt in Esslingen stattfinden. Hier sollen Bändel als 3-oder 2G-Nachweis zum Einsatz kommen. In Stuttgart soll am Donnerstag endgültig darüber entschieden werden, ob und unter welchen Umständen der Weihnachtsmarkt stattfinden wird.