17-Jähriger wegen Totschlags in Weinstadt verurteilt

Das Stuttgarter Landgericht hat am Freitag einen 17-Jährigen wegen Totschlags zu fünf Jahren Jugendstrafe verurteilt. Der Jugendliche hatte Anfang Juli einen 48-Jährigen in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) massiv attackiert. Der 17-Jährige und sein späteres Opfer hatten zuvor über mehrere Stunden am Bahnhof in Weinstadt-Endersbach Alkohol getrunken. Am frühen Morgen habe der Jugendliche dann den Mann getreten, geschlagen und versucht, ihn auf die Gleise zu ziehen, so das Gericht. Der 48-Jährige starb noch am Bahnsteig. Einen rechtfertigenden Grund, so das Gericht, habe es nicht gegeben. Weil der Täter noch nicht volljährig ist, war die Öffentlichkeit von der Verhandlung und der Urteilsverkündung ausgeschlossen.