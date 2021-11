Schillerpreis wird an Schriftsteller Stanisic verliehen

Der mit 10.000 Euro dotierte Schillerpreis wird in Marbach (Kreis Ludwigsburg) übergeben. Den Preis erhält der Schriftsteller Sasa Stanisic. Geboren im ehemaligen Jugoslawien, ist Stanisic in Heidelberg aufgewachsen. Krieg und Flucht machte er zum Thema seines Debütromanes, der in 31 Sprachen übersetzt wurde. Der Schriftsteller habe sich "erfindungsreich und virtuos" mit Macht und Herrschaft, Krieg und Revolution sowie dem Kampf um individuelle Freiheit befasst, hatte die Marbacher Stadtverwaltung bei der Verkündung des erklärt. Der Preis wird am 262. Geburtstag des Dichters Friedrich Schiller überreicht.