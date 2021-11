In Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) ist am Freitagabend ein 83-jähriger Autofahrer durch einen Fahrfehler in eine Baustelle gefahren und hat dadurch an seinem Auto einen Totalschaden verursacht. Nach Polizeiangaben trat der Mann in einer Linkskurve aufs Gaspedal anstelle abzubremsen. Dann krachte er gegen eine Baustellenampel, überfuhr mehrere Warnbaken und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.