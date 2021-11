Am frühen Montagmorgen ist ein leerstehendes Einfamilienhaus in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ausgebrannt. Ein angrenzendes Mehrfamilienhaus wurde vorsorglich geräumt. Der Brand war nach zwei Stunden gelöscht. Das Einfamilienhaus ist wegen des Feuers nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.