Am Samstag Morgen ist im Stuttgarter Westen ein Auto in eine Hauswand gekracht. Durch den Unfall ist laut Polizei ein Loch von einem Meter Durchmesser in der Mauer entstanden. Die Fahrerin des Autos habe beim Versuch rückwärts zu fahren Brems- und Gaspedal verwechselt, teilte die Polizei mit. Den Sachschaden am Auto und einem weiteren Fahrzeug schätzt die Polizei auf 41.000 Euro, hinzu komme der Gebäudeschaden von mehreren Zehntausend Euro, so die Polizei.