Ein Mann ist in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) bei Dacharbeiten schwer verletzt worden. Laut Polizei ist eine Decke gebrochen. Der Mann sei mehrere Meter in die Tiefe gestürzt, so die Polizei. Er habe mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden müssen. Die Gewerbeaufsicht untersucht nun, wie es zu dem Unfall gekommen war.