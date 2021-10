Die Deutsche Bahn hat im Bahnhof Plochingen ein Video-Reisezentrum eröffnet. Reisende können sich jetzt per Video rund um die Uhr beraten lassen und Fahrkarten kaufen. Auch in Sindelfingen soll noch in diesem Jahr ein Video-Reisezentrum eröffnet werden. Insgesamt sollen 19 Bahnhöfe in der Region damit ausgestattet werden.