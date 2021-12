per Mail teilen

Die Polizei in Maichingen im Kreis Böblingen hat bei Testkäufen von Alkohol und Tabakwaren mehrere Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt. Auszubildende des Landratsamts Böblingen und der Stadtverwaltung Sindelfingen erhielten in sieben Geschäften Waren, die nur Erwachsene kaufen dürfen. Nur in einem Fall wurde nach dem Alter der Käufer gefragt - und das Produkt trotzdem verkauft. Den Verkäuferinnen und Verkäufern droht nun ein Bußgeld.