Das Bundesfamilienministerium und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung haben die Nominierungen für den Deutschen Kita-Preis 2022 bekannt gegeben. Unter den 40 Nominierten sind das Kinder- und Familienzentrum Goerdelerstrasse in Korntal-Münchingen und der inklusive Kindergarten Nikolona der Nikolauspflege in Stuttgart. Beide Einrichtungen müssen nun weitere Unterlagen einreichen, um in die endgültige Finalausscheidung zu gelangen.