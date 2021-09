Kartenverkauf für Katholikentag hat begonnen

per Mail teilen

Der Kartenvorverkauf für den Deutsche Katholikentag im kommenden Jahr in Stuttgart hat begonnen. Der 102. Katholikentag findet Ende Mai 2022 statt. Unter dem Motto "leben teilen" werden von 25. bis 29. Mai zehntausende Teilnehmer erwartet. Geplant sind Gottesdienste, Diskussionen, Workshops, Ausstellungen und Tanz. Insgesamt wird es nach Angaben der Veranstalter mehr als 1.000 Programmpunkte geben. Im Fokus stehen dabei Fragen aus Gesellschaft, Politik, Kirche und Religion. Angeboten wird auch eine Dauer- oder Familienkarte mit der, der komplette Katholikentag in Stuttgart erlebt werden kann. Im kommenden Jahr ist der Katholikentag zum dritten Mal zu Gast in Stuttgart.