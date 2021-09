Daimler Truck will bis 2030 mehr E-Lkws als herkömmliche verkaufen

Der Lastwagenhersteller Daimler Truck dämmt zum Senken von klimaschädlichen CO2-Emissionen den Anteil von herkömmlichen Verbrennermotoren stark ein. 2030 will Daimler Truck demnach in Europa mehr elektrische Lkws verkaufen als nicht-elektrische. Der Hersteller setzt beim Übergang auf batterie-elektrische und

wasserstoffbetriebene Nutzfahrzeuge. Die EU-Kommission hatte vor gut zwei Monaten den Druck auf die Branche noch einmal verstärkt. Daimler Truck soll vom Autokonzern Daimler abgespalten und separat an die Börse gebracht werden. Die Aktionäre werden laut Unternehmen am 1. Oktober bei einer Hauptversammlung darüber entscheiden.