Einen Tag vor dem Weltkindertag wurde in Ludwigsburg der "Platz der Kinderrechte" eingeweiht. Wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt, wolle Ludwigburg ein Zeichen für den Schutz und die Rechte von Kindern setzen. Deshalb hatte der Gemeinderat bereits im Juni beschlossen, dass der Vorplatz des Forums am Schlossplatz den Namen "Platz der Kinderrechte" erhält. Die Initiative sei vor allem vom Kinderschutzbund Ludwigsburg gekommen, heißt es weiter in der Mitteilung. Der Ludwigsburger Oberbürgermeister Matthias Knecht und die 1. Vorsitzende des Deutschen Kinderschutzbundes Christa Holzhausen weihten den Platz am Sonntag offiziell ein.