So verlief die Nacht am Max-Eyth-See

Etwa 2.500 Menschen sollen laut der Stadt Stuttgart an den letzten Wochenenden am Max-Eyth-See gefeiert haben. Weil Anwohner und Anwohnerinnen sich über den nächtlichen Lärm und Müll beklagten, erließ die Stadt Stuttgart ein Verweilverbot. Von Samstagabend 20 Uhr bis 6 Uhr am Sonntagmorgen war das Gelände des Naherholungsgebiets gesperrt. Und die Polizei war vorbereitet: Viele Beamte und Beamtinnen waren in der Nacht vor Ort, außerdem wurde der Park rund um den Max-Eyth-See mit Flutlicht ausgeleuchtet und die Stadtbahnhaltestelle Wagrainäcker, an der sonst viele Partygäste ankamen, wurde von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens nicht angefahren. Doch die Nacht blieb ruhig.