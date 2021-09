Völlig betrunken und in Schlangenlinien über die A8

Die Polizei hat in Stuttgart den Fahrer eines Kleinlasters gestoppt, der so betrunken war, dass er nicht mehr selbständig aussteigen konnte. Mehreren Zeugen war der Kleinlaster am frühen Sonntagmorgen bei der Raststätte Sindelfingen aufgefallen, weil er in Schlangenlinien über die A8 fuhr. Am Autobahnkreuz Stuttgart touchierte er einen Fahrbahnteiler. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein nachfolgendes Auto beschädigt. Der betrunkene Fahrer fuhr weiter bis nach Stuttgart. Dort stellte ihn die Polizei und beschlagnahmte seinen Führerschein.