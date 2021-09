1. Stuttgarter "Brezel-Race" am Sonntag - Einschränkungen für Autos und im ÖPNV

Am Sonntag wird in Stuttgart und der Region ein neues Event für Amateurradler veranstaltet: das erste Stuttgarter "Brezel-Race". Irgendwo mit dem Rad so richtig brezeln, also schnell fahren: Diese Idee steckt hinter dem "Brezel-Race". Drei Strecken stehen zur Auswahl. Eine ist 72 Kilometer lang, eine 46 km und die dritte ist 14 km lang - für die, die nicht so brezeln wollen. Während der Rennen sind mehrere Straßen ab 9 Uhr kurzzeitig gesperrt. Außerdem kommt es zu Einschränkungen im Öffentlichen Nahverkehr. So fahren die Stuttgarter Stadtbahnlinien U12 und U13 nur eingeschränkt. Betroffen sind auch viele Buslinien. Wer den Öffentlichen Nahverkehr nutzen will, sollte sich vorher im Internet oder über die VVS-App informieren.