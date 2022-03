Renitenter Fahrgast greift Busfahrer ins Lenkrad

In Nürtingen (Kreis Esslingen) ist es am Freitagnachmittag fast zu einem Busunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, beleidigte ein unzufriedener Fahrgast in einem Linienbus den Fahrer, bedrohte ihn mehrfach und griff ihm während der Fahrt ins Lenkrad. Nur durch eine Vollbremsung konnte der Busfahrer einen Zusammenstoß mit einem geparkten Auto verhindern. Verletzt wurde niemand. Gegen den Fahrgast wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.