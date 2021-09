per Mail teilen

In Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) hat das Rennen um die Nachfolge von Oberbürgermeister Matthias Klopfer begonnen. Seit Samstag können sich Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am Dienstag, den 12. Oktober. Die Oberbürgermeisterwahl findet dann am 7. November statt. Amtsinhaber Klopfer ist zum neuen Oberbürgermeister von Esslingen gewählt worden.