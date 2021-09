Wohnwagen auf A8 umgekippt - Vier Verletzte

Der Wohnwagen einer Autofahrerin ist am Samstag auf der A8 bei Mühlhausen (Kreis Göppingen) ins Schleudern geraten und umgekippt. Das Gespann schleuderte laut Polizei über alle Fahrstreifen und krachte in die Mittelleitplanke. Anschließend löste sich der Wohnwagen und prallte gegen ein Auto. Der Fahrer in diesem Wagen und dessen Beifahrerin sowie die Unfallverursacherin mit ihrem Beifahrer wurden schwer verletzt. Während der Unfallaufnahme musste die A8 in Richtung Stuttgart komplett gesperrt werden.