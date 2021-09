Schleyerhalle soll abgerissen werden

Der Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart hat Zeitungsberichte bestätigt, wonach die Schleyerhalle in Stuttgart abgerissen und eine neue Veranstaltungshalle gebaut werden soll. Es werde immer deutlicher, dass Stuttgart bei Auftritten von internationalen Künstlern nicht mit anderen Hallen in Deutschland mithalten könne, sagte Andreas Kroll im SWR. Im Moment arbeite man an einer Machtbarkeitsstudie, die hoffentlich bis Ende des Jahres vorliege und dann in die Gremien gehen soll.