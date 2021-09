Die deutsche Fußballnationalmannschaft bezieht am Sonntagabend ihr Mannschaftshotel in Stuttgart-Degerloch. Dort treffen sich die Spieler mit ihrem neuen Nationaltrainer Hansi Flick. Das Team bereitet sich auf die anstehenden WM-Qualifikationsspiele vor. Am kommenden Sonntag spielt die Mannschaft in der Mercedes-Benz-Arena gegen Armenien.