In acht Bundesländern enden an diesem Wochenende die Schulferien - in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen und Niedersachsen. Der ADAC warnt deshalb vor Staus auf den Reiserouten in Richtung Norden - auch auf der A8 zwischen München und Stuttgart. Hauptverkehrstag sei der heutige Samstag. In Richtung Süden schwächt sich der Urlaubsverkehr laut ADAC dagegen schon deutlich ab.