Auf der B14 in Stuttgart sind am Mittag ein Lastwagen und ein Auto zusammengestoßen. Die Bundesstraße musste in Richtung des Charlottenplatzes nach Polizeiangaben voll gesperrt werden.

Verletzt wurde niemand. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Inzwischen ist die Sperrung aufgehoben.