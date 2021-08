Die Ursache für den Chemieunfall am Montagmorgen in Esslingen Mettingen ist gefunden. Eine Werksmitarbeiterin hatte laut Polizei bereits benutzte Salpetersäure zur Entsorgung in spezielle Behälter umgefüllt. In diesen Behältern seien aber nach ersten Erkenntnissen noch Reste einer Ethanolhaltigen Substanz gewesen. Beide Chemikalien reagierten. Es kam dabei zu einer Verpuffung. Dabei verletzten sich zwei Mitarbeiter. Sie sind derzeit in einer Klinik. Wie schwer sie verletzt worden, sei unklar. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Mittlerweile ist der Einsatz beendet. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden, so die Polizei.