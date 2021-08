Eine junge Frau wurde an der Haltestelle Mineralbäder in Stuttgart von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, stand die 21-Jährige mit ihrem E-Scooter in der Nähe der Gleise, als die Bahn sie aus noch unbekannter Ursache erfasste. Rettungskräfte brachten die Frau ins Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch ermittelt. Der Stadtbahnverkehr war auf der Strecke für kurze Zeit komplett unterbrochen.