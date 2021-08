Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt weiter an. Am meisten Fälle wurden in Stuttgart gemeldet. Hier haben sich 62 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Insgesamt wurden den Gesundheitsämtern für Stuttgart und die umliegenden Landkreisen 290 Neuinfektionen gemeldet. Verstorben ist seit Wochenbeginn in Zusammenhang mit dem Virus in der Region niemand. Die Inzidenz liegt mittlerweile sowohl in Esslingen, Ludwigsburg und Stuttgart über der Marke von 35. Dies hat aber nach der neuen Corona-Verordnung des Landes keine Auswirkungen mehr.