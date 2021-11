Wieder mehr Bereitschaft zum Impfen

In Stuttgart zeichnet sich eine höhere Bereitschaft für Impfungen ab. Das ist der Eindruck von Professor Mark Dominik Alscher, dem medizinischen Direktor des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart. Das Impfzentrum habe in der Klinik und mit mobilen Teams phasenweise nur noch 800 Impfungen am Tag verabreicht. Mittlerweile läge man aber bei mindestens 1.300 Impfungen täglich, so Alscher. Bei Impfungen etwa in Einkaufszentren würde Menschen mittlerweile bis zu drei Stunden für Impfungen anstehen. Auch Impfungen in den Abendstunden seien im Impfzentrum stärker nachgefragt. Grund seien vermutlich die aktuellen Diskussionen, erklärt Mark Dominik Alscher.