Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) mit ihrem Hauptsitz in Stuttgart konnte ihren Gewinn im ersten Halbjahr 2021 deutlich steigern. Das teilte die Bank heute mit. Bis Ende Juni verdiente die Landesbank 283 Millionen Euro und damit fast sechs Mal so viel wie noch vor einem Jahr. Wichtigster Grund für den Gewinnanstieg war wohl eine deutliche Erholung des Geschäfts von den Auswirkungen der Corona-Krise im Vorjahr, so die Bank. Hinzu gekommen sei nach Auskunft der LBBW ein deutlich gesunkenes Risiko für Kreditausfälle. Bankchef Rainer Neske warnt jedoch vor zu viel Optimismus. Das Umfeld für Bankgeschäfte bleibe schwierig, so Neske in einer Mitteilung.