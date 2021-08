Ein 19-jähriger Autofahrer ist unter Alkoholeinfluss in Freiberg am Neckar, im Kreis Ludwigsburg, in eine Baugrube gefahren. Wie die Ludwigsburger Polizei mitteilte, war der Fahrer auf einer Landestrasse von Ingersheim Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs und verlor im Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er durchbrach einen aufgestellten Bauzaun und kam in der Baugrube zum Stehen

Die Polizei behielt nach der Unfallaufnahme den Führerschein des 19-Jährigen.