Bei einem Gebäudebrand in der Nacht zum Samstag in der Nürtinger Innerstadt ist ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich einstanden. Wie die zuständige Polizei dem SWR mitteilte, ist die Ursache noch unklar. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Nachbargebäude blieben vom Brand verschont. In dem älteren Gebäude waren aktuell acht Studenten gemeldet. Die Feuerwehr war mit knapp 30 Einsatzkräften vor Ort.