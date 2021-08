per Mail teilen

Beim Aufbau eines großen Zelts in Deggingen (Kreis Göppingen) haben sich am Samstagvormittag sieben Menschen verletzt. Um das Zelt zu befestigen, hatten sie einen ein Meter langen Nagel in den Boden getrieben und dabei eine Stromleitung getroffen, die unter der Erde verlegt ist. Das Zeltgestänge stand daraufhin unter Strom - sechs Menschen erlitten nach Angaben der Polizei einen leichten Stromschlag, einer kam ins Krankenhaus. Er konnte aber bald wieder entlassen werden. Die Erdleitung wurde freigelegt und muss jetzt repariert werden.