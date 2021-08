Zughersteller Alstom soll die Regionalzüge für den künftigen digitalen Bahnknoten Stuttgart fit machen. 118 der Züge sollen aufgerüstet werden. Die Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg hat daher in Stuttgart einen Vertrag mit Alstom im Wert von 130 Millionen Euro unterzeichnet. Im Rahmen von Stuttgart 21 wird erstmals bundesweit ein digitales Stellwerk entstehen - mit digitaler Signal- und Leittechnik, auch für hunderte Schienenkilometer in der Umgebung sowie in Zügen, die am künftigen Digitalen Knoten Stuttgart fahren und halten. Ziel ist es, deutlich mehr Züge einsetzen zu können.