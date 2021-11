Inhaber von Pflegediensten wegen Betrugs verurteilt

Das Landgericht Stuttgart hat zwei Inhaber von Pflegediensten im Raum Stuttgart wegen Abrechnungsbetrugs zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. In einem Fall muss der Inhaber von mehreren ambulaten Pflegediensten im Raum Stuttgart drei Jahren und drei Monate ins Gefängnis. Er hatte über einen längeren Zeitraum nicht qualifizierte Pflegekräfte in der häuslichen Krankenpflege abgerechnet und so die Krankenkassen um rund 750.000 Euro betrogen. Im anderen Fall muss die Betreiberin eines Pflegedienstes in Stuttgart wegen eines ähnlichen Tatbestands für drei Jahre hinter Gitter. Sie hatte einen Schaden von etwa 470.000 Euro verursacht. Beide Urteile sind noch nicht rechtskräftig