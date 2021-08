Im Mercedes-Werk Sindelfingen sind erneut Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt worden. Davon sind Teile der Produktion betroffen. Auch in den Mercedes-Werken Rastatt und Bremen wurden Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt. Hintergrund sind die Probleme beim Nachschub von Elektronik-Chips. Auch andere Autobauer können dadurch nicht soviel produzieren wie sie möchten. Wieviele Mitarbeiter in Sindelfingen betroffen sind, gab Daimler nicht bekannt. Dort ist die Kurzarbeit bis Ende nächster Woche geplant.