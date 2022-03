Auf der Landestrasse von Steinheim in Richtung Murr zwischen dem Tunnel Steinbruch und dem Bergkeltertunnel, ist am Sonntagmorgen ein Oldtimer in Flammen aufgegangen. Ursache war wohl ein technischer Defekt am Auto. Der 73-jährige Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ob ein Sachschaden an der Fahrbahndecke der Landesstraße zustande kam, ist noch nicht bekannt.