2,4 Millionen Euro für Hochschule Esslingen

Die Stiftung Innovation in der Hochschullehre fördert ein Projekt der Hochschule Esslingen mit 2,4 Millionen Euro. Nach Angaben der Hochschule soll damit die Digitalisierung in der Lehre vorangetrieben werden. Das Projekt sei auf drei Jahre angelegt und starte im August. Es richte sich vor allem an Studierende im mathematisch-naturwissenschaftliche Grundstudium. Sie sollen in Präsenz und digital unterrichtet werden und selbst digitale Forschungsmöglichkeiten entwickeln - zum Beispiel ein Labor für Mikroalgen per Internet betreiben oder fernsteuern. Die Hochschule Esslingen hofft, dass sie mit dem Projekt Erfahrungen aus der Corona-Pandemie weiterentwickeln kann.