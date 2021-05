Ein Lkw Fahrer hat am vergangenen Samstag bereits 5 Jugendliche auf seinem Lkw entdeckt, die in Rumänien unbemerkt auf seinen Aufleger geklettert waren. An der Raststätte Denkendorf hörte er Klopfgeräusche und befreite die Jugendlichen aus Afghanistan. Zuvor hatte er die Polizei benachrichtigt. Diese nahmen Jugendlichen am Alter von 13-16 Jahren in Gewahrsam und übergaben sie an das zuständige Jugendamt.