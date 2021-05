Der Stuttgarter Flughafen sieht wieder etwas optimistischer in die nähere Zukunft und erwartet über die Sommermonate einen leichten Aufschwung. Ein Sprecher begründete den Optimismus mit den zunehmenden Impfungen und den sinkenden Inzidenzwerten. "Wir sehen, dass der erwartete Nachholbedarf beim Reisen sich jetzt langsam auf das Buchungsverhalten auswirkt", sagte er. Es flögen wieder mehr Menschen ab, als ankämen. Das sei ein Indiz dafür, dass das Reisegeschehen wieder anziehe. Zum Start der Pfingstferien am kommenden Freitag werden etwa 80 Flugbewegungen erwartet. In den vergangenen Jahren hatte es an verkehrsstarken Tagen allerdings bis zu 400 Starts und Landungen gegeben.