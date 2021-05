Ein betrunkener Lkw-Fahrer hat am Samstagabend den Autobahnverkehr auf der A81 aufgehalten und Polizisten verletzt. Die Polizei hatte mehrere Hinweise von Autofahrern bekommen und stellte den betrunkenen Lkw-Fahrer, der in Schlangenlinien in Richtung Singen unterwegs war. Eine Alkoholkontrolle ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Nachdem der Mann auf der Fahrt zur Polizeiwache einen Notfall vorgetäuscht hatte, griff er eine Polizistin an und trat und schlug auch ihre Kollegen. Er selbst und die Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Acht Streifenwagen waren im Einsatz, die Autobahn musste kurzzeitig gesperrt werden.