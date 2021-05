Das Bundessozialgericht in Kassel hat die Verhandlung der Klage eines Mannes, der unter anderem beim Amoklauf in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) und bei mehreren Suiziden als Rettungssanitäter im Einsatz war und unter posttraumatischen Belastungsstörungen leidet, vertagt. Experten schätzen das als Teilerfolg der Klage ein. Der 54-jährige Kläger fordert, dass seine posttraumatische Belastungsstörung wie eine Berufskrankheit anerkannt wird. Das Gericht hat heute einen sogenannten Beweisbeschluss angekündigt, das bedeutet, es wird ein umfassendes wissenschaftliches Sachgutachten zu dem Thema in Auftrag geben, so Jutta Siefert, Presserichterin des Bundessozialgerichts gegenüber dem SWR. Der Grund: Der ärztliche Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten sei nicht tätig geworden, obwohl sich Erkenntnisse verdichtet haben, dass Rettungssanitäter einem besonderen Risiko für posttraumatische Belastungsstörungen ausgesetzt sind. Das Gutachten wird dem Gericht voraussichtlich Ende 2021 vorliegen. Dem Fall wird eine grundsätzliche Bedeutung beigemessen.