Nachdem vergangene Woche Corona-Fälle bei der Abfallwirtschaft in Stuttgart bekannt wurden, ist die Zahl der Infizierten um fünf auf somit 18 gestiegen. Zehn Beschäftigte sind zudem in Quarantäne. Die Folge: In manchen Stadtteilen werden unter anderem Straßen nicht gefegt. Die Auswirkungen seien aber überschaubar, so Markus Töpfer, Geschäftsführer der Abfallwirtschaft Stuttgart gegenüber dem SWR. So betreffen die Ausfälle beispielsweise lediglich einen Teil von Bad Cannstatt. Außerdem gehe man davon aus, dass sich die Lage ab der nächsten Woche wieder entspanne, so Töpfer weiter.