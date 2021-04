In Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) hat die Polizei am späten Samstagabend eine kleine, illegale Party aufgelöst. Eine Anwohnerin hatte die Polizei am späten Samstagabend wegen Ruhestörung alarmiert. Beim Festplatz an der Schorndorfer Straße trafen die Beamten vier Jugendliche zwischen 18 und 20 Jahren an, die Alkohol tranken. Die Beamten sprachen Platzverweise aus und erstatteten Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung. Zwei junge Männer aus Esslingen drohten ihnen daraufhin mit Schlägen und beleidigten sie. Später warf einer von ihnen mit einer Glasflasche auf einen Polizisten und verletzte ihn leicht am Bein. Bei der anschließenden Festnahme leistete einer der Jugendlichen erheblichen Widerstand.