Nachdem am Freitag zwei Häftlinge und eine Mitarbeiterin im Gefängnis in Stuttgart-Stammheim positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ist der Betrieb in der JVA auf ein zwingend erforderliches Maß reduziert worden. Am Mittwoch sollen alle 200 Gefangenen und Mitarbeitenden in dem betroffenen Gebäudetrakt erneut getestet werden. In ganz Baden-Württemberg seien aktuell neun von rund 7.000 Häftlingen mit Corona infiziert, so ein Sprecher des baden-württembergischen Justizministeriums.