per Mail teilen

Wegen Unstimmigkeiten hat in Bietigheim-Bissigen (Kreis Ludwigsburg) ein Kunde einen Supermarkt-Mitarbeiter in den Oberschenkel gebissen. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auslöser war ein Streit über den Preis des Mineralwassers. Der 33-Jährige griff den Mitarbeiter an, als der mitteilte, dass dieses nicht mehr zum Angebotspreis zu haben sei.