Die Entscheidung, ob das Cannstatter Volksfest auf dem Wasen im September in seiner traditionellen Form in diesem Jahr stattfinden kann, will die Stadt Stuttgart zum spätmöglichsten Zeitpunkt treffen. Erst Mitte Juni solle über die Durchführung des Volksfests nach aktueller Corona-Lage entschieden werden, so Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper. Im letzten Jahr konnte der Cannstatter Wasen bereits wegen der Pandemie nicht stattfinden.