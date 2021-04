per Mail teilen

Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat das Verbot von zwei „Querdenken“-Demonstrationen in Stuttgart bestätigt. Nachdem am Karsamstag dort rund 15.000 Demonstranten meist ohne Masken und ohne Abstand gegen Corona-Maßnahmen demonstrierten, hatte die Stadt weitere Demos der Veranstalter verboten. Das Verwaltungsgericht Stuttgart stützte die Haltung der Stadt, die argumentierte, die Demonstrationen bedrohten angesichts der steigenden Infektionszahlen Leib und Leben der Beteiligten und weiterer Menschen. Der VGH bestätigt dieses Urteil jetzt.